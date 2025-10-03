Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 4

Rayos láser atraviesan la oscuridad y rebotan en espejos gigantes, que generan un efecto de siluetas en movimiento. Figuras que desafían la gravedad y los límites físicos se combinan con música barroca y electrónica.

Egregor es un montaje que propone un ritual escénico donde la danza, el teatro y el performance construyen un lenguaje propio en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico.

En entrevista con La Jornada, Santiago Cumplido, director y creador, definió el montaje como “un acto de resistencia frente a la deshumanización normalizada; aquí, lo efímero y lo sagrado se encuentran.

“La humanidad enfrenta a una entidad nacida del inconsciente colectivo, destinada a devorar aquello que nos distingue como seres sensibles. Entre droides, clones y poshumanos, los artistas recorren un espacio que provoca asombro y desorientación sensorial.”

La danza butoh y neoclásica se une a neoacrobáticas urbanas, mientras la soprano y los instrumentos barrocos acompañan los sonidos electrónicos; lo ancestral y lo futurista se entrelazan.

Cumplido recordó su llegada a la Capilla Gótica: “Cuando entré supe que debía suceder algo. Lo que vemos es creación tanto mía como del espacio; es una cocreación.

“Los rayos de luz, las esferas de espejo y los vestuarios, desde trajes de látex hasta telas flotantes, forman parte de la conversación con el lugar, que amplifica la propuesta. Egregor viaja desde el futuro para interferir con la evolución humana y recordarnos el poder que poseemos.”

La dramaturgia arquetípica combina lo tangible y lo digital, lo ritual y lo contemporáneo. El montaje integra disciplinas diversas: cantantes aprenden acrobacias, bailarines de butoh incorporan neoclásica y músicos barrocos se vinculan con electrónicos. “Cuanto más distantes sean los lenguajes artísticos, más se enriquece el proyecto”, afirmó el director.