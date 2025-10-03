▲ Una niña captada en una granja colectiva en Ucrania, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1947. Foto Robert Capa / Centro Internacional de s / Magnum Photos

▲ Una mujer francesa, rapada como castigo por haber tenido un hijo con un soldado alemán, es llevada a su casa en medio de burlas y vituperios, el 18 de agosto de 1944, en Chartres, Francia. Foto Robert Capa / Centro Internacional de s / Magnum Photos

▲ Una tropa estadunidense es transportada a una embarcación de mayor tamaño, durante los preparativos para la invasión aliada de Normandía, Weymouth, Dorset, Gran Bretaña, el 4 de junio de 1944. Foto Robert Capa / Centro Internacional de / Magnum Photos

▲ Miembros de la resistencia y soldados franceses, en París, el 25 de agosto de 1944. Foto Robert Capa / Centro Internacional de / Magnum Photos

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 2

Madrid. El Círculo de Bellas Artes de Madrid reivindica a través de una retrospectiva la figura del fotógrafo Robert Capa. La iniciativa cobra relevancia en un mundo en el que entre los 60 conflictos bélicos abiertos que se desarrollan destaca la franja de Gaza, donde se comete un genocidio.

Robert Capa registró con su cámara algunos de los enfrentamientos armados más terribles del siglo XX, como la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento armado en Indochina, entre otros.

“Su figura debe servir para recordar la brutalidad de la guerra y rechazar la inaceptable masacre en Gaza”, señaló durante la presentación de la exposición el director del centro cultural, Valerio Rocco.

La muestra Robert Capa: Icons reúne alrededor de 250 fotografías y objetos originales, mediante los cuales se pretende abordar la personalidad oceánica de un fotógrafo que cambió la historia de su oficio tanto por su valiente y en ocasiones temeraria actuación durante los conflictos bélicos, como por su empeño en crear una agencia pionera, Magnum Photos, que fundó junto con su amigo Henri Cartier-Bresson, entre otros, que permitió que por primera vez los fotoperiodistas fueran dueños de su trabajo y tuvieran trato directo entre ellos y los medios de comunicación.

El curador de la exposición fue uno de los grandes expertos en el mundo en la obra y vida de Capa, Michel Lefebvre, quien recordó la fragilidad de la historia con la que el fotógrafo se convirtió en un revulsivo para “iniciar una nueva etapa en el periodismo de guerra”.

En julio de 1936, cuando estalló la guerra civil española (1936-1939), Capa vivía en una “pobreza terrible”, no tenía ni para un abrigo que lo resguardara de los duros inviernos en Estados Unidos.

En marzo de 1937 decidió hacer las maletas, coger sus cámaras y trasladarse a Barcelona, en busca de la guerra, de los enfrentamientos entre los milicianos republicanos y las huestes del ejército sublevado a las órdenes de Francisco Franco. No encontró nada, ni en Barcelona, ni en Aragón, ni en Madrid, hasta que llegó a Toledo, donde fue testigo del cruce de disparos y de las trincheras.

Poco tiempo después, Capa fue testigo de dos cruentos bombardeos en Madrid, uno en el popular barrio de Vallecas y otro en la zona de la Ciudad Universitaria. Sus fotos fueron publicadas en un medio francés y en cada reportaje con una cobertura de 10 páginas.

Ahí empezó a forjarse la leyenda del que para muchos es el fotógrafo de guerra más legendario de la historia, el ciudadano de origen húngaro que nació con el nombre de Endre Ernő Friedmann, pero que decidió adoptar el seudónimo con el que pasó a la historia y que murió en una cobertura de guerra en Indochina cuando pisó una mina antipersona.