De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 6

La Noche Internacional de Observación de la Luna se celebrará mañana, cuando científicos, investigadores y cualquier interesado en la ciencia podrán ver el satélite natural y compartir las imágenes capturadas.

Ese acto mundial es promovido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y se realiza anualmente desde 2010; en está ocasión, mediante su página por Internet y redes sociales, esa dependencia compartió nuevas formas caseras para contemplarla, donde recomienda ver la Luna con un par de anteojos de sol, especialmente con lentes polarizados.

La finalidad de ese tipo de gafas es reducir drásticamente el resplandor, por lo que permiten observar algunos detalles lunares. Sorprendentemente, el uso de los lentes de sol ayuda a observar la Luna incluso durante el día.

Otra herramienta que puede ser increíble es la observación de la Luna mediante una tapa de botella de plástico. John Goss, de la Sociedad Astronómica del Valle de Roanoke, Virginia, Estados Unidos, compartió las instrucciones sobre cómo hacer un visor lunar con esos instrumentos.

Se empieza perforando un agujero de 1.5 milímetros de diámetro en una tapa de plástico de una botella. El brillo de la imagen será mucho más tenue de lo normal, más de 90 por ciento, lo que reducirá o eliminará cualquier resplandor lunar.