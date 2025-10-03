Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 36

El Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local a ampliar y fortalecer los servicios de salud mental dirigidos a jóvenes, a fin de garantizar una cobertura integral en todas las alcaldías.

Tras los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, donde un alumno asesinó a un compañero y agredió a un trabajador, los legisladores pidieron a las secretarías de Gobierno y de Salud, al Instituto de la Juventud, al DIF local y a las 16 alcaldías reforzar la estrategia y garantizar una amplia difusión sobre los servicios a la población, pues la intervención sicológica permite identificar estrategias de prevención y de violencia dentro de los centros educativos.

Refirieron que los factores de agresión en las escuelas no surgen de forma espontánea, sino que son producto de factores individuales, familiares y sociales como el bullying, la exclusión social, familias disfuncionales, abandono, problemas de alud mental y la facilidad para acceder a un arma.

Definen al titular de la Contraloría

Por otra parte, las comisiones unidas de Transparencia y Protección de Datos Personales del Congreso propusieron designar a Nashieli Ramírez Hernández, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos, como secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México.