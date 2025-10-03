Rocío González Alvarado

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 36

El programa Territorio por la Paz se extenderá a 24 puntos conflictivos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en los que, entre otras acciones, se apoyará a personas de 30 años y más que no tienen empleo con la entrega de 8 mil 500 pesos al año.

Durante la presentación de esta estrategia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que se trata de una apuesta para transformar las condiciones estructurales que generan violencia, desigualdad y exclusión, en la que participan todas las dependencias e instancias de la administración central.

En el Palacio del Ayuntamiento, destacó que el programa incluye un enfoque integral de derechos, con acciones para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, erradicar la violencia de género desde el territorio y promover proyectos comunitarios de arte, cultura y deporte que transformen la vida de niñas, niños y jóvenes.

“Tenemos una gran tarea en esta ciudad, si bien estamos mejorando los índices delictivos, necesitamos ir más allá y construir paz desde abajo, con la participación de las comunidades”, expresó.