Viernes 3 de octubre de 2025, p. 36

Un juez de control determinó vincular a proceso a Febronio N por el delito de feminicidio en contra de la joven Alma Elena Sánchez, quien fue hallada dentro de una construcción del Instituto de Vivienda (Invi) en la colonia Narvarte.

En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios presentó la imputación correspondiente, en la que refirió que el sujeto mató a la víctima y posteriormente la enterró en una pared que volvió recubrir.

Con los datos de prueba apartados por el Ministerio Público de la fiscalía, el juzgador determinó vincularlo a proceso, por lo que continuará interno en el Reclusorio Norte; además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, Alma Elena fue reportada como desaparecida en junio de este año, pero los familiares denunciaron hasta el 7 de agosto, por lo que se iniciaron las investigaciones.

Una semana después fue hallada sin vida durante una inspección realizada en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, el cual había sido asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).