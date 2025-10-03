Fue detenido en Poza Rica // Continuará preso en el Reclusorio Norte
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 36
Un juez de control determinó vincular a proceso a Febronio N por el delito de feminicidio en contra de la joven Alma Elena Sánchez, quien fue hallada dentro de una construcción del Instituto de Vivienda (Invi) en la colonia Narvarte.
En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios presentó la imputación correspondiente, en la que refirió que el sujeto mató a la víctima y posteriormente la enterró en una pared que volvió recubrir.
Con los datos de prueba apartados por el Ministerio Público de la fiscalía, el juzgador determinó vincularlo a proceso, por lo que continuará interno en el Reclusorio Norte; además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones, Alma Elena fue reportada como desaparecida en junio de este año, pero los familiares denunciaron hasta el 7 de agosto, por lo que se iniciaron las investigaciones.
Una semana después fue hallada sin vida durante una inspección realizada en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, el cual había sido asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Labores de búsqueda
Con la colaboración de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en el lugar se detectó una zona de cemento de reciente creación que no estaba considerada en la construcción.
Tras labores para retirar el material, con apoyo de un binomio canino, especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, fue localizado el cuerpo de la mujer, cuyo deceso ocurrió de manera violenta.
Febronio N fue detenido en Poza Rica, Veracruz, tras ser ubicado por las autoridades capitalinas, quienes solicitaron con oficios de colaboración apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La noche del miércoles fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.