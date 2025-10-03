Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 35

Ante las inconsistencias en las explicaciones que ha dado la Grupo Tomza, propietario de la pipa que causó una explosión en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, el gobierno federal esperará a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emita la resolución definitiva sobre las causas del accidente.

A partir de ello se determinará si la empresa podría ser sancionada por alguna irregularidad o tenga responsabilidad en el mismo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por separado, la titular de la fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, informó que 74 familias han aceptado que los asesores jurídicos de esta dependencia sean quienes los representen sin costo alguno en el proceso legal que se lleva a cabo por la explosión ocurrida el 10 de septiembre pasado.

Abogados aprovechados

Aclaró que las víctimas y sus familiares están en su derecho de tener una representación jurídica privada, pero consideró que se debe ser cauteloso porque hay abogados que se aprovechan y engañan a las personas para quedarse con una proporción de los recursos que se obtienen por la reparación del daño.