Mara Ximena Pérez y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 35

En lo que va del año, en Iztapalapa se han registrado y atendido 232 socavones, cuatro de los cuales siguen en proceso de reparación, informó la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz en entrevista para este diario.

La funcionaria explicó que la generación de estos hundimientos está estrechamente ligada a la temporada de lluvias, y que por precipitaciones como la del 27 de septiembre pasado, “se agudizan y es la gota que derrama el vaso”.

La noche del miércoles, vecinos de la colonia Héroes de Churubusco alertaron sobre la aparición de una oquedad en la calle Jorge Enciso, esquina con General Radamés Gaxiola, que inicialmente medía dos metros de ancho por dos de hondo.

Tras la excavación, se descubrió el daño en la red general de drenaje en un colector de 30 centímetros de diámetro, lo que amplió su dimensión a cuatro metros de profundidad, seis de largo y tres de ancho. Personal de Obras ya realiza trabajos de reparación.

Ante ello, Alavez Ruiz precisó que su administración redireccionará 38 millones de pesos para sustituir redes secundarias en colonias clave como San Lorenzo Tezonco y Santa Martha Acatitla, así como en los barrios Santa Bárbara, San Pablo y San Lucas, donde la infraestructura ha rebasado su vida útil.