Aún están en proceso de reparación cuatro, señala la alcaldesa // Concluyeron trabajos en La Concordia
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 35
En lo que va del año, en Iztapalapa se han registrado y atendido 232 socavones, cuatro de los cuales siguen en proceso de reparación, informó la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz en entrevista para este diario.
La funcionaria explicó que la generación de estos hundimientos está estrechamente ligada a la temporada de lluvias, y que por precipitaciones como la del 27 de septiembre pasado, “se agudizan y es la gota que derrama el vaso”.
La noche del miércoles, vecinos de la colonia Héroes de Churubusco alertaron sobre la aparición de una oquedad en la calle Jorge Enciso, esquina con General Radamés Gaxiola, que inicialmente medía dos metros de ancho por dos de hondo.
Tras la excavación, se descubrió el daño en la red general de drenaje en un colector de 30 centímetros de diámetro, lo que amplió su dimensión a cuatro metros de profundidad, seis de largo y tres de ancho. Personal de Obras ya realiza trabajos de reparación.
Ante ello, Alavez Ruiz precisó que su administración redireccionará 38 millones de pesos para sustituir redes secundarias en colonias clave como San Lorenzo Tezonco y Santa Martha Acatitla, así como en los barrios Santa Bárbara, San Pablo y San Lucas, donde la infraestructura ha rebasado su vida útil.
Autoridades también aclararon que la oquedad reportada en calzada Ermita Iztapalapa y calle 7, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, no correspondía a un socavón, sino a una obra planificada de sustitución de la red de drenaje.
Seguridad garantizada
Por separado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que está garantizada la seguridad en el puente de La Concordia, en la zona limítrofe de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, estado de México, pues la grieta geológica que se formó por las lluvias se está interviniendo con una estrategia científica propuesta por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que permite atender con eficacia este tipo de fenómenos.
La mandataria capitalina refirió que en Iztapalapa se tienen identificadas alrededor de 4 mil 300 grietas en la vía pública, que reciben este tipo de tratamiento para que no generen peligro.
Anoche, las autoridades informaron que concluyeron los trabajos de reparación de la grieta en el puente de La Concordia y fue reabierta la vialidad a la circulación.