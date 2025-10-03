▲ Aunque algunos se han mudado, residentes de la unidad Ermita Zaragoza han vivido por años en casas agrietadas, ladeadas y hundidas que exponen su integridad, ante la falta de apoyo de autoridades. Foto Roberto García Ortiz

▲ Aunque algunos se han mudado, residentes de la unidad Ermita Zaragoza han vivido por años en casas agrietadas, ladeadas y hundidas que exponen su integridad, ante la falta de apoyo de autoridades. Foto Roberto García Ortiz

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 35

A un costado de la estación Santa Marta del Metro, donde confluyen también el Trolebús y el Cablebús, la unidad habitacional Ermita Zaragoza es una zona marcada por el abandono. Vecinos cuentan que desde el sismo de 1985 sus viviendas comenzaron a hundirse, algunas bajaron entre 15 y 40 centímetros, otras se encuentran ladeadas, separadas entre sí hasta más de 25 centímetros.

Debajo corre una falla geológica que fractura las banquetas y ha formado grietas de casa en casa. En los pasillos el piso parece una montaña rusa debido a los hundimientos. En medio de este deterioro, decenas de familias han tenido que abandonar sus hogares, otros reconstruyeron como pudieron.

En la segunda sección de la colonia habita Horacio Martínez, cuya casa se ha separado poco a poco de la de sus vecinos. Explicó que el daño se debe a la grieta que atraviesa desde la unidad Tepozanes, perteneciente al municipio de La Paz, estado de México, y que se expande hacia su condominio.

“De una o de otra forma se va deteriorando la casa, las paredes y los aplanados porque se están moviendo”, contó. Dijo que conoce alrededor de 15 familias que se han desplazado. Sobre las viviendas mencionó: “varias ya las han estado tirando y aún así siguen teniendo afectaciones algunos vecinos”, señaló.

La reciente explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia volvió a estremecer la zona y acentuó las fisuras, incluyendo una barda aledaña que se curva como serpiente, la cual afecta también a la escuela primaria El Seguro del Maestro.