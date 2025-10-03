Nayelli Ramírez Bautista

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 34

Eliminar las unidades de gestión judicial, crear nuevos juzgados de oralidad e incrementar el capital humano son algunas de las propuestas para combatir el rezago en el Poder Judicial que plantea la magistrada de la quinta sala civil, Rosalba Guerrero Rodríguez, quien aspira a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista realizada en su oficina ubicada en las salas civiles de avenida Niños Héroes 150, destacó que todas las materias enfrentan grandes retos, en particular la familiar, la civil y la penal, que se han visto más afectadas con la implementación de dichas unidades de gestión, “que no tienen ningún fundamento constitucional, sino que fueron creadas por un acuerdo del extinto Consejo de la Judicatura”. Dijo que tan sólo en la Unidad de Gestión de Exhortos hay alrededor de 7 mil documentos a los que no se les ha dado trámite.

Explicó que se extinguieron 24 juzgados civiles y 11 familiares, lo que recargó la labor en los restantes, y como consecuencia, tan sólo en el ámbito civil llegaron a concentrarse hasta 2 mil 500 expedientes por juzgado, situación que incluso provocó problemas en los traslados de archivos, algunos de los cuales se traspapelaron.

Desfase de jueces

Reiteró que en lugar de extinguir juzgados se deben crear más, ya que de acuerdo con normas internacionales, por cada 100 mil habitantes debe haber 17 jueces, y “aquí tenemos cerca de tres”, por lo que se debe realizar una planeación, ya que tan sólo en materia civil tendrían que ser unos 100 juzgados y en la familiar otro tanto.