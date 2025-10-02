César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 35

Una juez federal le otorgó la suspensión provisional a Federico Sarabia Pozo, El Aleluyo, contra la prisión preventiva que le decretó un togado de control con sede en el Reclusorio Sur el mes pasado.

El fallo no quiere decir que el quejoso quede en libertad, sino que la jueza Viridiana Berenice Quiroz Ángel ordenó a su homólogo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México que dentro de un plazo de 24 horas precise el delito por el cual se encuentra sujeto a proceso Sarabia Pozo, así como la calidad que ostenta en dicho procedimiento.

El líder de uno de los dos grupos que disputan el control de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, fue detenido por policías federales a finales de agosto, quienes lo trasladaron al Reclusorio Sur de la capital del país.

Enfrenta varios delitos entre ellos el haber retenido las instalaciones de Tula, así como de haber obtenido ganancias ilícitas con la venta de bienes de la cooperativa y de cemento.