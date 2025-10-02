Jueves 2 de octubre de 2025, p. 35
Una juez federal le otorgó la suspensión provisional a Federico Sarabia Pozo, El Aleluyo, contra la prisión preventiva que le decretó un togado de control con sede en el Reclusorio Sur el mes pasado.
El fallo no quiere decir que el quejoso quede en libertad, sino que la jueza Viridiana Berenice Quiroz Ángel ordenó a su homólogo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México que dentro de un plazo de 24 horas precise el delito por el cual se encuentra sujeto a proceso Sarabia Pozo, así como la calidad que ostenta en dicho procedimiento.
El líder de uno de los dos grupos que disputan el control de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, fue detenido por policías federales a finales de agosto, quienes lo trasladaron al Reclusorio Sur de la capital del país.
Enfrenta varios delitos entre ellos el haber retenido las instalaciones de Tula, así como de haber obtenido ganancias ilícitas con la venta de bienes de la cooperativa y de cemento.
El detenido, identificado como incondicional del ex presidente de la cooperativa, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, promovió el juicio el pasado 24 de septiembre ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, donde reclamó la resolución del 1º de septiembre de 2025 en la que se decretó medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En 2020, El Aleuluyo a través de una asamblea amañada, se autonombró como presidente del consejo de administración. No obstante, dicho nombramiento fue invalidado en diversos tribunales. En diciembre del año pasado, el Juzgado Cuarto Federal de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, desechó la demanda que interpuso con la cual pretendía que se le reconociera como apoderado legal de Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada, al no acreditar la personalidad jurídica para disponer de los activos de la cementera.