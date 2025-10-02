E

l 7 de agosto del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) reconoció el derecho humano al cuidado, derivado de la Opinión Consultiva 31/2025 solicitada por Argentina en enero de 2023. En su contenido, la opinión consultiva establece que “el derecho al cuidado es un derecho autónomo derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de Estados Americanos”. Este histórico reconocimiento nos convoca a replantearnos el papel del Estado y las instituciones frente a los cuidados, en un momento histórico en el que abundan las evidencias de un proceso global de debilitamiento de la democracia y sus instituciones a contrapelo de las reivindicaciones de movimientos que luchan por los derechos humanos, la equidad y el cuidado de nuestra casa común.

La opinión consultiva en cuestión tutela el derecho al cuidado en tres dimensiones distintas: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Sus fundamentos y alcances como derecho se encuentran vinculados a los principios de corresponsabilidad social y familiar, así como al principio de solidaridad, y reconoce puntualmente la obligación de los Estados a respetar y garantizar el derecho al cuidado y a adoptar medidas legislativas o de otro carácter para lograr su plena eficacia.

Se trata de una resolución histórica que aparece, insistimos, a contrapelo por dos razones básicas. La primera de ellas es que este reconocimiento del derecho al cuidado surge de un organismo jurisdiccional interamericano en un tiempo global en el que este tipo de organismos han perdido preponderancia y fuerza ante los rampantes populismos tanto de izquierda como de derecha. Las narrativas políticas utilizadas para la legitimación de proyectos de gobierno de talante autoritario que han recibido un importante respaldo social han debilitado a organismos internacionales como éstos, pues su expresión pública en coyunturas críticas ocurridas en diversas naciones ha sido abiertamente interpretada como una amenaza a la soberanía nacional o, en algunos casos, ciertamente ha sido instrumentalizada por actores hegemónicos con intereses intervencionistas.

La segunda razón está arraigada en las pautas dominantes en la realidad global misma, donde el sistema de organización social, económico y político preponderante reproduce y naturaliza condiciones de vida profundamente irracionales, expresadas en problemáticas estructurales como la pobreza y la desigualdad, el agravamiento del cambio climático, el aumento de las violencias y su crueldad, las migraciones masivas a escala mundial, entre otras, que generan graves violaciones a los derechos de la mayoría de la población y, en algunos casos, de manera sistemática. En este sentido, hablar del paradigma del cuidado como un derecho humano autónomo nos obliga a poner el énfasis en el marco estructural indispensable para concretarlo y, en consecuencia, a enfatizar las responsabilidades y actores en ello implicados: las instituciones del Estado, hoy rebasadas; los agentes no estatales que, con aquiescencia o contubernio de las instituciones públicas, vulneran derechos, y de la propia sociedad en su conjunto, que acepta la normalización de procesos de vulneración de derechos y violencias.