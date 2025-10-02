E

n la literatura sanitaria hay conceptos que, aunque suenen abstractos, se vuelven concretos cuando se miran desde un consultorio rural. Uno de ellos es la “continuidad del cuidado”. En teoría, significa que el paciente debe encontrar, en cada punto de contacto con el sistema de salud, la respuesta adecuada a su necesidad. En la práctica, para una madre que camina dos horas con su hijo con fiebre, significa algo mucho más simple: que el medicamento recetado esté disponible en el momento y en el lugar correcto.

Durante años no fue así.

Una revisión sistemática publicada en Salud Pública de México (Wirtz et al.) analizó más de una década de estudios sobre acceso y uso de medicamentos en el país. El panorama que mostró fue rei-terativo y preocupante: prescripciones inadecuadas, automedicación riesgosa, farmacias públicas con estantes vacíos e inequidad que condenaba a las comunidades más pobres a resolver como podían, con remedios parciales o incluso peligrosos. Los autores fueron contundentes: “Mientras no se garantice el uso racional y la disponibilidad de medicamentos esenciales, el sistema seguirá fragmentado, ineficiente y desigual”.

Otro trabajo, realizado en Tamaulipas a finales de los noventa (Salud Pública de México, Reséndez et al.) bajó la lupa al primer nivel de atención. El hallazgo fue alarmante: ninguna unidad de salud tenía completos los medicamentos esenciales requeridos. Algunas contaban con 80 por ciento, otras apenas con un tercio. Los investigadores describieron con claridad: “Ninguna unidad disponía de todos los medicamentos esenciales al momento de la visita”.

Al revisar los almacenes estatales se descubrió la misma irregularidad. El desabasto en la periferia reflejaba la desorganización en el centro. Era una cadena rota, y esa ruptura se sentía en la piel de los pacientes.

Estas evidencias científicas explican por qué las Rutas de la Salud no son sólo un programa logístico, sino una apuesta política y sanitaria. El nuevo modelo no busca sumar claves dispersas, sino garantizar la disponibilidad permanente de 147 medicamentos esenciales en el primer nivel. Esa cifra no es arbitraria: representa el conjunto necesario, definido con evidencia, capaz de resolver la mayoría de los motivos de consulta en la atención primaria.