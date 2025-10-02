Política
Jueves 2 de octubre de 2025
Las 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad, en huelga
Las 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad, en huelga
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 14

Trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad (NMP) estallaron en el primer minuto de ayer una huelga en las más de 300 sucursales del país ante las “constantes violaciones” a su contrato colectivo de trabajo (CT) y sus derechos.

Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del NMP, denunció que el conflicto con la institución lleva cinco años por los “intentos de liquidar el CCT y despedir a los empleados”.

La administración del NMP aseguró que se trata de una acción “sin fundamentos”, ya que ha cumplido el CCT y el convenio que firmó con el sindicato en marzo de 2024.

El dirigente sindical recordó que en febrero del año pasado estalló una huelga porque el patronato insistió en cambiar el CCT. El conflicto se solucionó un mes después con el convenio.

