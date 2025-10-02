Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 14

México no renegociará el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos y pagará lo que le corresponde al finalizar octubre, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que para cumplir se incluirá agua de presas del norte, sin afectar a la población ni a productores, y en ello están de acuerdo los mandatarios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. “Hay un acuerdo de cómo trasvasar y están informados los gobernadores”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que el tratado “tiene varios beneficios para México, particularmente del lado del río Colorado”, por lo cual se acordó un esquema referente a cómo y cuánto se entregaría.

“No pensamos que haya algún problema para esa entrega, porque en esa zona del país se esperan todavía lluvias importantes. De todas maneras, estamos en comunicación permanente, por medio de CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas) con el gobierno de Estados Unidos”.

En la mañanera del pueblo de ayer, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, explicó que el tratado señala claramente cuánto debe entregar México a Estados Unidos y viceversa –del lado del Colorado– “y todo es en función de la cantidad de lluvias que hay”.