Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 14

México es el país que más alimentos desperdicia per cápita en América Latina, pues cada año se pierden 30 millones de toneladas que son seguras o aptas para consumo humano, señaló la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).

Mariana Jiménez, directora de la Red BAMX, advirtió que el impacto es más grave aun en términos sociales, porque en un país donde viven más de 20 millones de personas con inseguridad alimentaria de moderada a severa, cada minuto se van a la basura dos tráilers llenos de comida.

En la presentación de la campaña Va por mi Cuenta, que impulsa la Fundación Alsea para enfrentar este problema, indicó que este desperdicio tiene un impacto económico, que representa 2.5 por ciento del PIB del país, y medioambiental equivalente a la contaminación de 16 millones de automóviles.

Jiménez explicó que los comestibles desperdiciados se dan en toda la cadena de suministro y, del total, la Red BAMX recuperó más de 180 mil toneladas, que llegaron a 2.5 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria.

En entrevista, indicó que desde hace una década la red utiliza los recursos de la campaña para fortalecer su logística y operación.