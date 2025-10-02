Cada minuto, dos tráilers llenos de comida se van a la basura, denuncia la Red BAMX
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 14
México es el país que más alimentos desperdicia per cápita en América Latina, pues cada año se pierden 30 millones de toneladas que son seguras o aptas para consumo humano, señaló la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).
Mariana Jiménez, directora de la Red BAMX, advirtió que el impacto es más grave aun en términos sociales, porque en un país donde viven más de 20 millones de personas con inseguridad alimentaria de moderada a severa, cada minuto se van a la basura dos tráilers llenos de comida.
En la presentación de la campaña Va por mi Cuenta, que impulsa la Fundación Alsea para enfrentar este problema, indicó que este desperdicio tiene un impacto económico, que representa 2.5 por ciento del PIB del país, y medioambiental equivalente a la contaminación de 16 millones de automóviles.
Jiménez explicó que los comestibles desperdiciados se dan en toda la cadena de suministro y, del total, la Red BAMX recuperó más de 180 mil toneladas, que llegaron a 2.5 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria.
En entrevista, indicó que desde hace una década la red utiliza los recursos de la campaña para fortalecer su logística y operación.
Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, destacó la relevancia de la campaña que concluye el 30 de noviembre próximo, pues los recursos que se recaban están alineados a esfuerzos para contribuir en la erradicación de la pobreza alimentaria en México.
Subrayó que la atención a este desafío es prioritario, pues afecta el desarrollo de los niños. Esto se refleja, aseveró, en bajo rendimiento y deserción escolar, además de que genera problemas de salud, anemia, desnutrición u obesidad, así como impacto directo en la autoestima, estrés y ansiedad.
Refirió que de acuerdo con datos del Atlas de Riesgos para la Nutrición, elaborado por el Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez (Ceidon), en México más de 16 de cada 100 niños hasta de cinco años padecen desnutrición, lo que afecta su desarrollo físico y mental y limita de forma preocupante sus oportunidades vitales.