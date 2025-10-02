Jueves 2 de octubre de 2025, p. 13
Tapachula, Chis., Una nueva caravana migrante, formada por unos mil extranjeros, partió ayer de esta ciudad fronteriza con Guatemala, en protesta por la falta de oportunidades de trabajo y de respuesta a sus peticiones de asilo, aun cuando llevan meses en trámites, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El grupo, integrado en su mayoría por cubanos, así como de otras nacionalidades de Centro y Sudamérica, salió alrededor de las 4 de la mañana del Parque Bicentenario y se enfiló hacia la carretera México 200 para avanzar hacia el norte del país.
Resguardo policial
Viajan acompañados de media docena de patrullas de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y las policías estatal y municipal, que apoyan en el tránsito vehicular.
Entre los indocumentados, la cubana Yamile Sarmiento contó que se vio obligada a vender sus pocas pertenencias para costear la travesía.
El ecuatoriano Jaime Zepeda, quien se traslada junto con su hijo mayor de edad, narró que partió de su país debido a la violencia del crimen organizado.
El hombre, de 51 años, dijo que a su edad también se complica conseguir trabajo; este año la empresa en la que laboraba como asesor comercial cerró debido a constantes apagones. “Aparte de la falta de empleo, nos ha tocado tomar la decisión de buscar un mejor mañana para la familia”, expresó.
Los migrantes de esta caravana pidieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que les brinde ayuda para poder regularizar su situación de estancia en el país, ya que lo único que quieren es conseguir un trabajo que les permita ayudar a sus seres queridos.
Al cierre de la edición, el contingente había avanzado unos 25 kilómetros hasta llegar al municipio de Huehuetán; ahí pernoctaron en una parque y este jueves reanudarán su camino.