Política
Ver día anteriorJueves 2 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/02. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Honra el Senado a los actores del asalto al cuartel de Ciudad Madera/
S iguiente
 
Honra el Senado a los actores del asalto al cuartel de Ciudad Madera
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 13

En sesión solemne, el Senado honró la memoria de maestros, estudiantes y campesinos que hace 60 años participaron en el asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, quienes, cansados de los abusos, explotación y despojo, no encontraron alternativas por la vía pacífica para enfrentar el poder de caciques y terratenientes y la represión.

La presidenta de la cámara, Laura Itzel Castillo, expresó que ese es un hecho de gran relevancia en la historia contemporánea de México, en el que jóvenes dieron la vida para reivindicar la lucha por la tierra y la justicia, para iniciar un proceso de transformación profundo.

Mencionó a los revolucionarios Arturo Gámiz García, maestro rural, quien encabezó “este acto de rebeldía, conciencia y dignidad”; Emilio Gámiz García, Salomón Gaytán Aguirre, Pablo Gómez Ramírez, Juan Antonio Escobar Gaitán, Rafael Martínez Valdivia, Miguel Quiñones Pedroza, Óscar Sandoval Salinas, Guadalupe Scobell, Ramón Mendoza, Florencio Lugo, Francisco Ornelas y Matías Fernández. El intento, apuntó, aunque militarmente fallido, inauguró una nueva fase de la lucha popular, la insurgencia armada que recogía las gestas villistas, zapatistas y jaramillistas y que más tarde darían origen a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Asistieron familiares de los caídos, el único sobreviviente, Florencio Lugo Hernández; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de Gobernación, Félix Arturo Medina, y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

S iguiente
Subir al inicio del texto