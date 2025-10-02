H

oy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de la tarde se desató la balacera y los estudiantes golpearon desesperados la puerta de la iglesia de Santiago Tlatelolco: “Ábrannos, ábrannos”, grito al que nadie respondió, a pesar de que ya las puertas de los elevadores del edificio Nuevo León estaban perforadas por huellas de disparos de ametralladoras. Hoy recordamos a los estudiantes y es fácil hacerlo leyendo: Si te agarran te van a matar, del ingeniero Heberto Castillo, un héroe que murió en 1975 después de haber sido un gran innovador en el arte de la construcción, además de perseguido político. También los estudiantes encarcelados y sus familiares y seguidores supieron forjarse a sí mismos, y los recuerdo especialmente hoy porque al igual que Heberto Castillo crearon una ingeniería civil y política de la que todavía hoy podemos enorgullecernos.