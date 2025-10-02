Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 12

Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, destacó que a dife-rencia de otros procesos deliberados sólo entre las élites políticas, en esta ocasión están abiertos a escuchar toda clase de propuestas y críticas.

Anunció que en las semanas próximas –y hasta finales de enero de 2026– habrá debates y consultas a sectores especialmente interesados, como los que impulsan acciones afirmativas.

“La idea de la presidenta Claudia Sheinbaum al integrar la comisión era la de una enorme apertura, en un país donde todas las anteriores reformas electorales fueron hechas por pequeños grupos, muy pequeños, que se ponían rápida o lentamente de acuerdo, pero finalmente era algo reservado a las cúpulas de las élites políticas del país”, declaró al inicio de la audiencia pública de ayer.

Señaló que la inscripción a estos encuentros ha sido libre y sin ningún tipo de censura, con el propósito de recabar información del sistema electoral y la perspectiva de su reforma.

“Hoy día tenemos la apertura de escuchar las opiniones existentes en un país de muy desarrollada pluralidad en todos los aspectos, incluido, naturalmente, el político.”

Todos pueden participar

Recalcó que esta comisión ha generado un micro sitio (www.reformaelectoral.gob.mx) para que cualquier persona pueda ingresar y dar sus opiniones por escrito, sin ninguna limitación ni censura, “con la única recomendación de evitar el lenguaje soez, es lo único, fuera de eso, todas las ideas, todos los planteamientos, todas las críticas son bienvenidas, sinceramente bienvenidas”.