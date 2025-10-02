Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 11

Los impuestos “saludables” han probado su eficacia para desincentivar el consumo de productos dañinos y aumentar la recaudación fiscal que puede destinarse a impulsar políticas sanitarias preventivas, pese a la “narrativa engañosa” de las compañías de alimentos que buscan desacreditarlos, concluyeron participantes en el foro internacional Gravar el daño.

En el encuentro –organizado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar– también se señaló que si el país toma acciones a tiempo para incrementar los impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, podría evitar gastos multimillonarios en atención a enfermedades en el futuro.

Fernando Carreras Castro, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), destacó el vínculo que existe entre la producción masiva de alimentos ultraprocesados y la aparición del actual entorno obesogénico que se registra a escala mundial.

Si México decidiera fijar gravámenes a productos dañinos –recalcó–, se podrían ahorrar hasta 124 mil millones de dólares en reducción de gastos de salud.

Solución probada, según datos científicos

Por su parte, Simón Barquera, presidente de la Federación Mundial de la Obesidad, manifestó su acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar los impuestos “saludables”, por ser “soluciones probadas”, con base en evidencias científicas.