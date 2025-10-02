Política
Viable, desaparecer la inmunidad constitucional: Morena
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 6

Morena en la Cámara de Diputados consideró viable eliminar la inmunidad constitucional (fuero) que protege a legisladores, para que no se use como escudo en la comisión de delitos, pero mantener la esencia de esa figura histórica, para que no sean reconvenidos o perseguidos por sus votos, posiciones políticas o expresiones.

La Comisión de Puntos Constitucionales revisará la viabilidad de la iniciativa presentada desde marzo en ese sentido, adelantó el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, en conferencia de prensa.

