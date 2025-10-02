Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 6

Morena en la Cámara de Diputados consideró viable eliminar la inmunidad constitucional (fuero) que protege a legisladores, para que no se use como escudo en la comisión de delitos, pero mantener la esencia de esa figura histórica, para que no sean reconvenidos o perseguidos por sus votos, posiciones políticas o expresiones.