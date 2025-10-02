Jueves 2 de octubre de 2025, p. 6
“Si hay una prueba en el caso de Adán (Augusto López) o en cualquier otro, de alguna gente de Morena que esté involucrada en un acto ilícito, debe responsabilizarse frente a la fiscalía”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien así respaldó el mensaje que la víspera dio en el Senado la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Tiene razón la secretaria (al advertir las consecuencias de violar la ley); así debe ser: cero impunidad”.
En una amplia alusión al criticado coordinador de Morena en la Cámara alta, consideró que la referencia de la funcionaria federal durante su comparecencia en ese recinto legislativo no era un mensaje al legislador morenista. Esa ha sido su postura “incluso cuando era secretaria de Seguridad Pública.
“No tiene nada qué ver” con Adán López, respondió respecto a que en política la forma es fondo. Sin embargo, anunció que acudirá a las mesas de la reforma electoral, donde una de sus principales propuestas será la cancelación del fuero a diputados y senadores. “Que no haya fuero. ¿Por qué debe haber? Eso es del pasado. La Presidenta no tiene, pues tampoco los diputados y senadores deben tenerlo”.
–¿Adán López sigue aportando al movimiento?
–Eso es algo que no debo decidir yo, porque están acostumbrados, todos, al viejo priísmo –ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa–; están acostumbrados al dedazo: te quito, te pongo, muevo, jalo, quito. Así, ¿no?, a que el presidente decía y decidía todo. Tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene?, de todos los medios que han estado generándolo.
–Pero Adán está en la polémica total en todos los medios.
–Sí, pero debe haber pruebas, compañero, debe haber pruebas. Y la Presidenta… Orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores de que estamos en el autoritarismo... Yo soy democrática y actúo democráticamente en las responsabilidades que me toca. Si hay una prueba, adelante.
–¿Considera que Adán sigue siendo un activo para Morena en el Senado?
–Eso es otra cosa, compañero.
En sus referencias al senador morenista, subrayó su gestión como gobernador de Tabasco y luego como secretario de Gobernación, pues recordó que en ese periodo se redujeron los delitos en esa entidad.
Posteriormente, apuntó, cuando empezó a incrementarse la inseguridad, Andrés Manuel Lopez Obrador fue quien solicitó la remoción del entonces secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, por su desempeño. “Más adelante se confirmaron sus vínculos con el crimen organizado, por lo que fue detenido en este sexenio”.
Sheinbaum considera que la oposición ha querido politizar este caso, “aun cuando fue desde el propio gobierno que se promovieron las denuncias, como ocurrió también al detectarse el huachicol fiscal”.
No obstante, insistió, “la pretensión de construir una narrativa de que hay encubrimiento es esquizofrénica, porque son las instancias gubernamentales las que han promovido las denuncias”.