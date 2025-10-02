Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 6

“Si hay una prueba en el caso de Adán (Augusto López) o en cualquier otro, de alguna gente de Morena que esté involucrada en un acto ilícito, debe responsabilizarse frente a la fiscalía”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien así respaldó el mensaje que la víspera dio en el Senado la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Tiene razón la secretaria (al advertir las consecuencias de violar la ley); así debe ser: cero impunidad”.

En una amplia alusión al criticado coordinador de Morena en la Cámara alta, consideró que la referencia de la funcionaria federal durante su comparecencia en ese recinto legislativo no era un mensaje al legislador morenista. Esa ha sido su postura “incluso cuando era secretaria de Seguridad Pública.

“No tiene nada qué ver” con Adán López, respondió respecto a que en política la forma es fondo. Sin embargo, anunció que acudirá a las mesas de la reforma electoral, donde una de sus principales propuestas será la cancelación del fuero a diputados y senadores. “Que no haya fuero. ¿Por qué debe haber? Eso es del pasado. La Presidenta no tiene, pues tampoco los diputados y senadores deben tenerlo”.

–¿Adán López sigue aportando al movimiento?

–Eso es algo que no debo decidir yo, porque están acostumbrados, todos, al viejo priísmo –ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa–; están acostumbrados al dedazo: te quito, te pongo, muevo, jalo, quito. Así, ¿no?, a que el presidente decía y decidía todo. Tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene?, de todos los medios que han estado generándolo.