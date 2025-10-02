▲ Alicia Bárcena compareció ayer ante comisiones del Senado, donde dio alternativa ante recorte de recursos a la Semarnat. Foto Germán Canseco

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 5

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, externó su preocupación por la disminución presupuestal que enfrenta la dependencia, pero confió en que eso podría compensarse con la devolución por parte de Hacienda de recursos excedentes por 5 mil 800 millones de pesos.

Al comparecer ante comisiones del Senado durante tres horas, precisó que dichos fondos no representan una carga adicional al presupuesto federal, ya que son recaudados propiamente por la Semarnat, como resultado de los trámites y permisos que otorga.

Ante los señalamientos de la oposición sobre la disminución de 36.8 por ciento en el presupuesto de la dependencia durante 2025, y lo que se proyecta para el ejercicio 2026, la funcionaria insistió en que los recursos excedentes le permitirán afrontar los retos en materia ambiental.

“Nosotros estamos pidiendo que, con la Ley Federal de Derechos, nos regresen esos excedentes. Ahí tenemos 5 mil 800 millones de pesos, con lo que podríamos trabajar muchísimo. Entonces, es decisión de Hacienda que nos devuelvan el dinero que nosotros hemos recaudado”, apuntó.

La titular de la Semarnat enfatizó que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, y destacó la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para la restauración de ecosistemas, cuidado del agua, cambio climático, protección de especies marinas y programas de reforestación.

La senadora Gina Campuzano (PAN) reconoció dicho plan, pero preguntó cómo se prepara la Semarnat para enfrentar los desafíos medioambientales con menos recursos.

Bárcena respondió que se están buscando opciones, “sin que lastimemos” el presupuesto federal; incluso, dijo, se ha recurrido a los fondos internacionales.