Jueves 2 de octubre de 2025, p. 4
Los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y el Senado manifestaron ayer su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer año de gobierno, y subrayaron que seguirán unidos, por lo que descartaron eventuales divisiones en su alianza.
En medio de consignas como “¡mucha Presidenta!”, diputados del bloque mayoritario se reunieron para destacar los que consideraron los principales logros de la mandataria en sus primeros 12 meses de gestión, entre otros, una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, la disminución en el índice de homicidios dolosos y la continuación y reforzamiento de los programas sociales.
Los partidos, en un comunicado conjunto, destacaron que han apoyado a Sheinbaum para la aprobación de 19 reformas constitucionales y cambios a más de 40 leyes reglamentarias, “que han devuelto a la República la esencia progresista de los Constituyentes”.
Se avanza con firmeza
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de los legisladores de la 4T, leyó un posicionamiento del bloque mayoritario, en el que destacó los logros conseguidos en estos 12 meses.
Manifestó que la Cuarta Transformación avanza “firmemente” y a nombre de todos formuló un llamado al “pueblo de México” para que asistan al mitin del próximo domingo en el Zócalo.
Los senadores señalaron que desde 2018, México transita un momento estelar de su historia, pues tras décadas de incansables luchas populares, los anhelos de justicia social y democracia encontraron cauce en un proyecto de transformación profunda de la vida pública.
Agregaron que el propósito de este cambio es promover políticas públicas justas e incluyentes y transformar de raíz las instituciones. Pero, sobre todo, la meta es impulsar una verdadera revolución de las conciencias que ponga en el centro la justicia social, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo de México.