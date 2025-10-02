Fernando Camacho, Enrique Méndez y redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 4

Los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y el Senado manifestaron ayer su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer año de gobierno, y subrayaron que seguirán unidos, por lo que descartaron eventuales divisiones en su alianza.

En medio de consignas como “¡mucha Presidenta!”, diputados del bloque mayoritario se reunieron para destacar los que consideraron los principales logros de la mandataria en sus primeros 12 meses de gestión, entre otros, una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, la disminución en el índice de homicidios dolosos y la continuación y reforzamiento de los programas sociales.

Los partidos, en un comunicado conjunto, destacaron que han apoyado a Sheinbaum para la aprobación de 19 reformas constitucionales y cambios a más de 40 leyes reglamentarias, “que han devuelto a la República la esencia progresista de los Constituyentes”.

Se avanza con firmeza

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de los legisladores de la 4T, leyó un posicionamiento del bloque mayoritario, en el que destacó los logros conseguidos en estos 12 meses.