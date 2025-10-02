▲ Por la tarde, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, el senador Adán Augusto López no perdió detalle del partido de futbol entre Barcelona y París Saint-Germain. Posteriormente, siguió un encuentro de beisbol. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 4

En sesión nocturna, el Senado de la República aprobó con ajustes la iniciativa presidencial en materia de amparo. La enmienda está encaminada a modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales.

Esa reforma, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue aprobada con 76 votos de Morena y aliados, y 39 en contra de la oposición, ya que, pese a los cambios de fondo que se hicieron a la propuesta presidencial, PRI, PAN y MC los consideraron insuficientes y recriminaron la celeridad con que se dio al proceso, toda vez que por la mañana se aprobó en comisiones y por la noche, en el pleno, durante una segunda sesión.

Cerca de la medianoche, ya en la discusión en lo particular, se aprobó –entre protestas de los opositores– una reserva propuesta por Morena, para introducir un artículo primero transitorio que los guindas habían eliminado en la mañana y que establece que los juicios de amparo que se encuentren en trámite continuarán su proceso hasta agotarse, y seguirán su curso conforme a las nuevas disposiciones. Lo anterior, a juicio de priístas, panistas y emecistas, constituye una aplicación retroactiva.

Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza, respectivamente, resaltaron que se tomaron en cuenta las propuestas de académicos, juristas, magistrados y autoridades, y se hicieron las correcciones en lo que se refiere a interés legítimo y otros puntos cuestionados.

Durante el debate, legisladores de oposición insistieron en que la reforma acaba con el juicio de amparo, mientras los morenistas y aliados resaltaron que lo que se elimina son los excesos y arbitrariedades, que permitían evadir impuestos, descongelar cuentas provenientes del lavado de dinero o liberar a delincuentes.

El senador Inzunza resaltó que el amparo conserva “su espíritu original de límite y dique frente al abuso y la arbitrariedad”, pero se impide que sea un instrumento exclusivo de élites.