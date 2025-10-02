N

o transcurrieron siquiera 48 horas desde que los genocidas Donald Netanyahu y Benjamin Trump cínicamente presentaron su unilateral “plan de pacificación en Gaza”, cuando ya el ministro de “Defensa” del régimen asesino de Tel Aviv, Israel Katz, “ordenó a todos los palestinos restantes que salgan de la ciudad de Gaza,”, en lo que calificó como “su última oportunidad”, porque de otra suerte “cualquiera que se quede será considerado un terrorista y partidario militante y enfrentará toda la fuerza”. Ello, mientras es más que desesperante y aberrante la pasividad internacional, con la Organización de Naciones Unidas a la cabeza.

Así es: ese es el quid de la “pacificación” anunciada por ese impúdico dúo, es decir, un simple eufemismo para justificar el anexionismo sionista, la hambruna y la limpieza étnica en Gaza por él llevadas a cabo. De hecho, desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump ha promovido la expulsión total y permanente de los habitantes de Gaza (“sería majestuoso sacarlos; no tendrán derecho a regresar”) y, a la par de la limpieza étnica, la construcción de un “desarrollo inmobiliario para el futuro”, un resort (“Riviera de Medio Oriente”, le llamó, y el genocida Netanyahu aplaudió como foca) a todo lujo, del que “yo sería el dueño; un hermoso terreno y no se gastaría mucho dinero”. Para el cavernícola que despacha en la Casa Blanca, “esa es la solución”, y se quedó tan tranquilo.

A estas alturas, 150 naciones reconocen un estado palestino, pero a la hora de la hora todos se comen un enorme plato de lengua, no mueven un dedo y fingen no ver el genocidio, la hambruna, la destrucción total de Gaza y el anexionismo sionista de la mano de Estados Unidos.

Ahí está el caso de la “protección” a la Global Sumud Flotilla, compuesta por alrededor de 50 embarcaciones civiles de más de 40 países (entre ellos México y varios de Latinoamérica) que transporta ayuda humanitaria a la franja de Gaza. “Solidarios”, los gobiernos de España e Italia enviaron cuatro buques militares para tal fin, pero cuando la situación comenzó a ponerse color de hormiga, simplemente dieron vuelta en U y sin más regresaron a sus bases, dejando desamparados a sus propios conciudadanos que forman parte de esa misión.

Días atrás, el presidente español, Pedro Sánchez, notificó que “mi gobierno exige que se cumpla la ley internacional y se respete el derecho de sus ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad; zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate”. Sin embargo, más tardó en hacer el anuncio que las naves militares en regresar a su base.