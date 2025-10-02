Trump-Netanyahu, salvajes // Crímenes de lesa humanidad // Comunidad internacional, ni pío
o transcurrieron siquiera 48 horas desde que los genocidas Donald Netanyahu y Benjamin Trump cínicamente presentaron su unilateral “plan de pacificación en Gaza”, cuando ya el ministro de “Defensa” del régimen asesino de Tel Aviv, Israel Katz, “ordenó a todos los palestinos restantes que salgan de la ciudad de Gaza,”, en lo que calificó como “su última oportunidad”, porque de otra suerte “cualquiera que se quede será considerado un terrorista y partidario militante y enfrentará toda la fuerza”. Ello, mientras es más que desesperante y aberrante la pasividad internacional, con la Organización de Naciones Unidas a la cabeza.
Así es: ese es el quid de la “pacificación” anunciada por ese impúdico dúo, es decir, un simple eufemismo para justificar el anexionismo sionista, la hambruna y la limpieza étnica en Gaza por él llevadas a cabo. De hecho, desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump ha promovido la expulsión total y permanente de los habitantes de Gaza (“sería majestuoso sacarlos; no tendrán derecho a regresar”) y, a la par de la limpieza étnica, la construcción de un “desarrollo inmobiliario para el futuro”, un resort (“Riviera de Medio Oriente”, le llamó, y el genocida Netanyahu aplaudió como foca) a todo lujo, del que “yo sería el dueño; un hermoso terreno y no se gastaría mucho dinero”. Para el cavernícola que despacha en la Casa Blanca, “esa es la solución”, y se quedó tan tranquilo.
A estas alturas, 150 naciones reconocen un estado palestino, pero a la hora de la hora todos se comen un enorme plato de lengua, no mueven un dedo y fingen no ver el genocidio, la hambruna, la destrucción total de Gaza y el anexionismo sionista de la mano de Estados Unidos.
Ahí está el caso de la “protección” a la Global Sumud Flotilla, compuesta por alrededor de 50 embarcaciones civiles de más de 40 países (entre ellos México y varios de Latinoamérica) que transporta ayuda humanitaria a la franja de Gaza. “Solidarios”, los gobiernos de España e Italia enviaron cuatro buques militares para tal fin, pero cuando la situación comenzó a ponerse color de hormiga, simplemente dieron vuelta en U y sin más regresaron a sus bases, dejando desamparados a sus propios conciudadanos que forman parte de esa misión.
Días atrás, el presidente español, Pedro Sánchez, notificó que “mi gobierno exige que se cumpla la ley internacional y se respete el derecho de sus ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad; zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate”. Sin embargo, más tardó en hacer el anuncio que las naves militares en regresar a su base.
Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, envió “ayuda” para “defender, si fuera necesario”, a sus conciudadanos integrantes de la Sumud, pero, aun en aguas internacionales y registradas las primeras agresiones del régimen fascista de Tel Aviv, rápidamente reculó, porque “no es nuestra intención mover barcos militares para hacer la guerra a un país amigo”, de acuerdo con su ministro de Defensa, Guido Crosetto. De ese tamaño la desvergüenza.
¿Y qué sucedió? La información más reciente da cuenta de que ayer, en aguas internacionales, por orden de Netanyahu “el ejército de Israel interceptó y abordó (ilegalmente) a la Global Sumud Flotilla minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia; las tropas sionistas han abordado al menos dos de los barcos de la flotilla, Alma y Sirius, este último en el que viaja la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros 10 ciudadanos españoles”.
¿Y los gobiernos que reconocen el estado de Palestina? Calladitos y agachaditos, mientras nadie detiene el genocidio, la hambruna avanza, la destrucción de Gaza es total, la limpieza étnica es brutal y el anexionismo sionista va viento en popa, a los ojos de todo el mundo. Y de música de fondo, el unilateral “plan de pacificación en Gaza” cínica y convenientemente armado por el par de genocidas que nadie se atreve a tocar. Vergonzoso.
Las rebanadas del pastel
Alito Moreno, otro rockstar de Fox News, traga saliva y suda copiosamente: al menos tres de sus múltiples propiedades en Campeche (prestanombres de por medio) han sido expropiadas, de acuerdo con la gobernadora de la entidad. ¿Por qué? Fueron “adquiridas con lavado de dinero de la corrupción”, dice la presidenta Sheinbaum. Tómala.
