l ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó a todos los palestinos restantes que salgan de la ciudad de Gaza, amenazándolos con que era su “última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentará “toda la fuerza” de la más reciente ofensiva israelí; es decir, que será asesinado a sangre fría. Decir “ciudad de Gaza” es una mera convención, pues todo lo que queda en lo que alguna vez fue la urbe son pilas de escombros, donde, a decir de Tel Aviv, se ocultan alrededor de 3 mil integrantes armados del grupo de resistencia Hamas entre cientos de miles de civiles inermes.

Como en todas las operaciones llevadas a cabo por Israel en Gaza y Cisjordania desde el 8 de octubre de 2023, la invocación de Hamas es un pretexto para concretar la limpieza étnica con que el régimen de Benjamin Netanyahu se encuentra explícita y abiertamente comprometido, como él mismo y los miembros de su gabinete han declarado en múltiples ocasiones. Con todo, la amenaza de matar a todo hombre, mujer y niño de cualquier edad que no salga de la zona, por la simple razón de que Israel no les ha dejado ningún sitio adonde ir ni medios para desplazarse, supone un nuevo nivel de violencia y desbarata cualquier argumento –si es que quedaba alguno– para disfrazar de “acciones defensivas” la atrocidad genocida de Tel Aviv.

En este contexto, las fuerzas armadas israelíes interceptaron ayer en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, iniciativa humanitaria compuesta por personas de 46 países –entre ellas, siete de nacionalidad mexicana– que intentaba llevar ayuda urgente a Gaza ante el bloqueo de todas las vías terrestres por parte del ejército invasor. Varias embarcaciones y sus tripulantes fueron secuestrados y trasladados de manera forzosa a territorio israelí en lo que sólo puede calificarse de acto de piratería que confirma la inmunidad de facto de que goza Israel para atacar sin consecuencias a quien quiera, cuando quiera y donde quiera.