Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 27

Horas antes que la Global Sumud Flotilla fuera interceptada por el ejército israelí, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina sobre la labor humanitaria de esta expedición a Palestina: “esperemos que la flota que está llegando (a Palestina), pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega es ayuda humanitaria. Pero vamos a esperar”.

A pregunta expresa, sobre los alcances del plan de paz que presentaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro, de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó que se debe aguardar la respuesta de Palestina a los términos de este plan.