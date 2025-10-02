▲ Simpatizantes de Palestina manifiestan frente a la SRE su solidaridad con la Global Sumud Flotilla. Foto Marco Peláez

Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 27

Al confirmarse la detención de tres mexicanos que participan en la Global Sumud Flotilla (GSF) por parte del ejército de Israel, el gobierno de México formalizó una petición para que se garantice su integridad física y seguridad, tengan acceso al apoyo consular y se proceda a su inmediata repatriación, esto con apego al derecho internacional aplicable.

Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron a este diario que no habrá “por el momento” un pronunciamiento político del gobierno de México respecto a esta captura, y la posición se limitará a mensajes y peticiones “en el sentido de protección consular”.

De su lado, en sendos videos difundidos en redes sociales tras su detención, Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio –los connacionales capturados– pidieron el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “regresar a salvo a casa” y responsabilizaron al gobierno de México de su integridad física.

Anoche, en redes sociales la SRE confirmo la aprehensión de los tres mexicanos y expuso que se encontraban “en traslado al puerto de Ashdod –uno de los más importes de Israel–, donde personal de la embajada de México en ese país “estará presente y atento a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran”. Agregó que el embajador en Israel ha mantenido comunicación con los connacionales de la flotilla.

En tanto, en la Ciudad de México, los familiares de compatriotas detenidos exigieron a la mandataria federal anunciar una postura “política” ante el riesgo que enfrentan bajo custodia del régimen de Benjamin Netanyahu.