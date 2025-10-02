▲ Cientos de argentinos exigieron en las calles de Buenos Aires libertad para los activistas de la flotilla. Foto Afp

Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 27

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó ayer a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que 13 barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF) con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fueron interceptados por las fuerzas israelíes, y exigió a Tel Aviv, mediante un mensaje en X, la liberación de dos ciudadanas colombianas que integran la misión humanitaria.

Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la Afp que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático. Petro también detuvo la compra de armamento israelí y dio por terminado el lunes el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2020 con ese país.

Petro declaró antier que su homólogo Donald Trump merece ir a la cárcel si continúa apoyando la ofensiva de Israel en Gaza, y que su ejército “no lo debe obedecer”.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, señaló que la flotilla no era una “amenaza para Israel”.

Antes del asalto a la GSF, el premier portugués, Luis Montenegro, apeló al “sentido de la responsabilidad” de Israel y del colectivo solidario con Palestina, a quienes instó a mantener “la cabeza fría”.

Italia y Grecia reclamaron a la flotilla en un comunicado conjunto que interrumpiera su navegación hacia la franja de Gaza y la instaron a aceptar la oferta del Patriarcado Latino en Jerusalén para que éste distribuya la ayuda que transportan los barcos, ahora que “hay una posibilidad concreta” para terminar con el conflicto y aliviar el “sufrimiento” de la población gazatí con el plan de paz presentado el lunes por el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos.

Turquía reprobó la interceptación de la GSF y calificó el acto de “terrorista”, que “constituye la más grave violación del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”, afirmó su cancillería.

“Los informes de esta noche son muy preocupantes. Se trata de una misión pacífica para arrojar luz sobre una terrible catástrofe humanitaria”, dijo el canciller de Irlanda, Simon Harris, en X.