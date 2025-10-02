De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 26

Arlin Medrano, una de los seis ciudadanos mexicanos que integran la Global Sumud Flotilla, denunció en su cuenta de X que el ejército israelí interceptó el la embarcación en la que iba a bordo.

“Si estás leyendo esto es porque fuimos interceptados ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelíes por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de Gaza”, publicó la activista.

En el mensaje también incluyó a la población palestina, al mencionar: “les pido una disculpa, no sólo por no haber ido a tiempo, sino por no conseguir llegar. Por jamás haber hecho lo suficiente. Les vemos y estamos con ustedes.

“No vamos a parar hasta que Palestina sea libre. Ustedes son la historia. Nuestros ojos y voz seguirán a su servicio hasta el final”, subrayó .

“Para los pueblos: sabemos que ustedes vienen en estos barcos. Estamos conscientes de ello porque hemos sentido el soplido de sus voces, y casi podemos escucharles en las calles”, agregó.

Destacó que “la historia nos convoca ante una humanidad decadente, por lo que ahora necesitamos que ustedes usen los recursos que nos quedan y salgan a las calles.