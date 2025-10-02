▲ Manifestantes a favor de Palestina inundaron la calles de Roma con banderas y consignas contra Tel Aviv. Foto Ap

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 26

Madrid. El asalto por el ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla (GSF) en aguas internacionales al intentar llegar a las costas de Gaza para entregar ayuda humanitaria provocó la movilización inmediata de miles de personas en Europa, que se concentraron de manera espontánea en distintos puntos del continente.

La ola de solidaridad con la causa Palestina y con la misión que enarbolaba la flotilla se registró en ciudades como Berlín, Roma, Barcelona, Nápoles, Turín, Bruselas, Ankara y Estambul. En Italia, la organización sindical más grande convocó a una huelga general mañana.

El asalto y la detención de los activistas de la GSF se visualizó en directo en todo el mundo gracias a las redes sociales, y a que el sistema de comunicación de los barcos no logró ser neutralizado por los militares israelíes.

Una de las primeras concentraciones de repulsa fue en Barcelona, donde centenares de personas convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) expresaron su rechazo ante el consulado de Israel en la capital catalana. Gritaron sin cesar “¡Palestina libre!”, “No es una guerra, es un genocidio” y “Estado sionista, Estado terrorista”, entre otras consignas.

Tras más de una hora de concentración, la unidad antidisturbios de la policía catalana los reprimió, sin informes de detenidos ni heridos.

La GSF zarpó desde el puerto de Barcelona el pasado 30 de agosto, cuando fue despedida por una multitud que enarboló miles de banderas palestinas. Una de las activistas detenidas es la ex alcaldesa de la capital catalana Ada Colau.

En Bruselas, miles se reunieron en la Plaza de la Bolsa y se dirigieron a la sede del ministerio de Asuntos Exteriores belga, donde reiteraron su exigencia de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, y la inmediata liberación de los activistas detenidos.

En Berlín, en la estación central de trenes, miles exigieron la liberación de los miembros de la GSF y repudiaron la actuación “ilegal” de Tel Aviv. Al igual que en otras ciudades, los manifestantes gritaron sin cesar “Palestina libre” y expresaron su consternación ante el “genocidio” y la “limpieza étnica” que se está perpetrando ante los ojos de todo el mundo.

En Italia, los principales puntos de la protesta se concentraron en Roma, la capital, y en Nápoles, donde los inconformes bloquearon varias vías de tren. Además, impidieron el paso de una embarcación israelí en el puerto de Livorno que no transportaba material militar. Hasta ahora, las protestas en los puertos italianos solo se habían organizado cuando había armas de por medio.