Mundo
Ver día anteriorJueves 2 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/02. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Exige Hamas la condena mundial/
A nterior
S iguiente
 
Exige Hamas la condena mundial
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 25

Hamas condenó ayer la interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla “en los términos más enérgicos y la consideró un acto criminal que debe ser condenado por todos los pueblos libres del mundo”.

“La interceptación de la Sumud Flotilla por parte del ejército de ocupación israelí y el arresto de activistas es piratería y terrorismo y aumentará la ira de los pueblos del mundo”, informó el movimiento palestino al noticiero catarí Al Jazeera.

Hamas llamó “ a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades condenando la piratería de la ocupación y adopte medidas urgentes para proteger a los activistas y sus barcos”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto