De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 25

Hamas condenó ayer la interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla “en los términos más enérgicos y la consideró un acto criminal que debe ser condenado por todos los pueblos libres del mundo”.

“La interceptación de la Sumud Flotilla por parte del ejército de ocupación israelí y el arresto de activistas es piratería y terrorismo y aumentará la ira de los pueblos del mundo”, informó el movimiento palestino al noticiero catarí Al Jazeera.