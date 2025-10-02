Jueves 2 de octubre de 2025, p. 25
Hamas condenó ayer la interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla “en los términos más enérgicos y la consideró un acto criminal que debe ser condenado por todos los pueblos libres del mundo”.
“La interceptación de la Sumud Flotilla por parte del ejército de ocupación israelí y el arresto de activistas es piratería y terrorismo y aumentará la ira de los pueblos del mundo”, informó el movimiento palestino al noticiero catarí Al Jazeera.
Hamas llamó “ a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades condenando la piratería de la ocupación y adopte medidas urgentes para proteger a los activistas y sus barcos”.