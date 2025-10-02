Jueves 2 de octubre de 2025, p. 24
Dubái. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendió ayer sus actividades en la ciudad de Gaza, ante la “intensificación de las operaciones militares” de Israel.
El CICR trasladó su personal al sur del territorio palestino, luego de alertar que “en la ciudad de Gaza asesinan a civiles, se les está desplazando por la fuerza y se les está obligando a soportar condiciones terribles”.
En Washington, el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que se comprometió a utilizar todas las medidas, incluida la acción militar, para defender a la nación catarí después de un ataque israelí en Doha el mes pasado contra negociadores de Hamas. “Estados Unidos deberá considerar cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos”, dice la orden.
“En caso de un ataque de este tipo, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad.”
Aparentemente la orden, difundida ayer por la cadena catarí de noticias Al Jazeera, se emitió durante la reciente visita a Washington del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En esa ocasión, Trump organizó una llamada entre el político israelí y Qatar en la que Netanyahu “expresó su profundo pesar” por el ataque en Doha, en el que murieron seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.
En tanto, Alemania autorizó una venta de armas a Israel valorada en 2.46 millones de euros (2.88 millones de dólares) a pesar de que mantiene una suspensión parcial de las exportaciones de material bélico susceptible de ser utilizado en la ofensiva sobre Gaza, ordenada por el canciller federal, Friedrich Merz, el 8 de agosto.
El ministerio de Economía alemán descartó que la venta se trate de armamento y sostuvo que son “otros bienes militares”. Alemania ha exportado a Israel 250 millones de euros en ocho meses, pero el reporte no especifica la mercancías.