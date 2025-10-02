Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 24

Dubái. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendió ayer sus actividades en la ciudad de Gaza, ante la “intensificación de las operaciones militares” de Israel.

El CICR trasladó su personal al sur del territorio palestino, luego de alertar que “en la ciudad de Gaza asesinan a civiles, se les está desplazando por la fuerza y se les está obligando a soportar condiciones terribles”.

En Washington, el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que se comprometió a utilizar todas las medidas, incluida la acción militar, para defender a la nación catarí después de un ataque israelí en Doha el mes pasado contra negociadores de Hamas. “Estados Unidos deberá considerar cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos”, dice la orden.

“En caso de un ataque de este tipo, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad.”