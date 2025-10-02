Jorge A. Pérez Alfonso y René Alberto López

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 30

Restos de cinco cuerpos calcinados fueron encontrados en el paraje Llano Amarillo, municipio de Santa María Texcatitlán, Oaxaca, informó ayer el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Bernardo Rodríguez Alamilla. Explicó que trabajan en su identificación con pruebas genéticas debido al deterioro en el que están, por lo que ya se investiga el crimen.

Recordó que el 30 de septiembre se recibió una denuncia por el extravío de cinco vecinos, que hizo uno de los familiares. Señaló que perdió comunicación con su pariente, que iba con otros cuatro.

Tras la queja, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la FGE, junto con elementos de la Guardia Nacional y la Policía estatal realizaron un operativo en la Sierra de Flores Magón, donde los vieron por última vez.

En Llano Amarillo, narró Rodríguez Alamilla, encontraron una camioneta en el cual presuntamente viajaban los cinco reportados y restos humanos calcinados, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Asimismo, destacó que el 29 de septiembre la autoridad municipal de Texcatitlán dio a conocer el arresto de cinco sujetos que viajaban en un vehículo de similares características, por un presunto tema de extorsión a una mujer.