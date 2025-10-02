René Ramón

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 30

Chalco, Méx., Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco de la policía de la Ciudad de México, fue asesinado ayer, y su esposa, también elemento de la corporación, resultó herida por disparo de arma de fuego, durante un intento de asalto en la colonia Jacalones.

Según un reporte de la policía mexiquense, el cuerpo de Ponce Alfaro, quien tenía 43 años, quedó sobre la avenida 20 de Noviembre. El mando capitalino, quien se encontraba franco, presentaba una herida de bala en la cabeza.

Su cónyuge, Ana Karen N, de 39 años, también recibió un tiro en el cráneo y fue trasladada a un hospital.

La policía del estado de México recabó el testimonio de un familiar de las víctimas, quien refirió que la pareja se dirigía hacia su domicilio en una moto Pulsar 300, negra. En el camino, fueron interceptados por dos sujetos en una motocicleta roja, que intentaron despojarlos del vehículo.

“Al oponer resistencia, los agresores dispararon y después huyeron a bordo de ambas motocicletas”, detalló la autoridad.