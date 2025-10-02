Estados
IMSS-Bienestar abre hospital comunitario en Maruata; atenderá a 50 mil personas
IMSS-Bienestar abre hospital comunitario en Maruata; atenderá a 50 mil personas
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 30

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, inauguró ayer, junto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el hospital comunitario de Maruata, en la costa Nahua, en una ceremonia que se transmitió por videollamada en la conferencia mañanera del pueblo.

Con este nosocomio –que tuvo inversión de 329 millones de pesos–, el gobierno federal atenderá a 50 mil habitantes de la zona, la mayoría indígenas, para lo cual cuenta con 11 especialistas cubanos.

Svarch precisó que por primera vez Maruata tiene especialistas en cirugía general, ginecología, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología, medicos internistas.

