Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 30

Querétaro, Qro., La sesión de la 61 Legislatura de Querétaro en la que se iba a elegir a los integrantes de la nueva mesa directiva terminó de manera abrupta, en medio de gritos y empujones entre diputados del PAN y Morena.

La bancada del PAN proponía de presidenta a la priísta Beatriz Adriana Meza Argaluza y vicepresidenta a Perla Patricia Flores Suárez, del PVEM; además, a la pevemista María Georgina Guzmán Álvarez, como suplente de este último cargo y Mauricio Cárdenas, del PAN, de primer secretario.

La planilla de Morena perfilaba a María Georgina Guzmán Álvarez, del PVEM, presidenta; Sully Yanira Mauricio Sixtos, de Morena, como vicepresidenta; a la también morenista María Blanca Flor Benítez Estrada suplente del puesto anterior y a Arturo Maximiliano, también de Morena, de primer secretario.

Antier, la votación comenzó con normalidad. Se instaló una urna en el frente del recinto legislativo y seis de los 25 diputados emitieron su sufragio mostrando públicamente el sentido del mismo. Pero al llegar el turno de Flores Suárez (PVEM), la legisladora se quedó paralizada frente a la urna durante unos cuatro minutos. Finalmente, solicitó una prórroga para reflexionar su decisión y se retiró del sitio.

Horas antes, la dirigencia estatal de Morena había presionado a Flores Suárez para respaldar su planilla, recordándole que tanto ella como su compañera María Georgina Guzmán llegaron al Congreso por la alianza partido guinda-PT.

El panista Gerardo Ángeles, presidente de la mesa directiva, decretó un receso, lo que molestó a las bancadas de Morena y el PT, que exigían continuar con la sesión.