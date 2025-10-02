Javier Salinas Cesáreo

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 29

San Salvador Atenco, Méx., Autoridades federales inauguraron ayer, en este municipio, el Centro de Atención Agraria (CDAA) número 500, de mil que la Procuraduría Agraria (PA) proyecta abrir en el país.

Víctor Suárez Carrera, titular de la dependencia, señaló que esta instancia brindará atención a 29 ejidos de seis localidades de la región como un homenaje a la lucha de los campesinos por conservar su tierra.

Explicó que en el centro de atención se realizarán trámites de renovación de órganos de control y vigilancia de los ejidos, registro de actas, expedición de credenciales, actualización de patrones y reglamentos interiores, listas de sucesores, carpeta básica agraria; además de que cada mes se llevarán a cabo reuniones entre los órganos involucrados.

El funcionario afirmó que durante 30 años en la zona se abandonó la tierra debido a que se pretendía privatizar el ejido y la comunidad para la especulación y también se descuidaron las instituciones del sector.

“Hoy estamos en una nueva Procuraduría Agraria, queremos dejar atrás el abandono y la idea de privatizar la tierra para rescatar y defender el ejido. Estamos cambiando la dependencia y la transformación apenas inicia, pero no vamos a poder defender la tierra y el territorio si los campesinos no toman la decisión de hacerlo”, manifestó Suárez Carrera.