Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 29

Texcoco, Méx., La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Dirección General de Alimentación para el Bienestar de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), acordaron instalar mesas de trabajo para el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación a favor de la protección de las razas de maíz nativo en México.

Luego del anuncio de la creación del programa Sin maíz no hay país, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo una reunión de trabajo entre Ángel Garduño García, rector de la UACh, y María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar.

En un comunicado, la UACh informó que investigadores del proyecto de producción de generación de germoplasma de maíz, adscrito al Programa Institucional de Producción de Semillas expusieron proyectos y líneas de investigación desarrolladas en Chapingo.

Romel Olivares Gutiérrez, doctor en problemas económico-agroindustriales e investigador de la UACh, explicó que como parte del proyecto de germoplasma se ha trabajado en la generación de variedades precoces de maíz y en la validación de métodos para aumentar la productividad, sin riesgos para el ecosistema.