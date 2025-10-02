Comienza entrega de apoyos por daños a inmuebles
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 29
Las labores de limpieza y desinfección comenzaron en la zona más inundada del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, luego de que ayer en la madrugada personal de los tres niveles de gobierno logró desazolvar las aguas negras en su totalidad. Además comenzó con la entrega de apoyos de 8 mil pesos por inmueble dañado.
Cada propietario recibió una tarjeta con el monto citado para limpieza, la cual es parte de uno de varios estímulos que anunció el gobierno federal.
El acto lo encabezó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien informó que es la primera vez que se realiza el censo y de inmediato se entrega la ayuda.“Ayer iniciamos la inscripción y hoy seguimos, pues la presidenta (Claudia Sheinbaum) nos urgió a hacerlo.
Los primeros 3 mil de 8 mil damnificados acudieron al estadio de futbol profesional Neza 86, para recibir los 8 mil pesos destinados al aseo de las viviendas estropeadas.
La funcionaria federal precisó que posteriormente se darán a conocer las otras ayudas para cada una de las familias afectadas por la tormenta.
Ayer por lo pronto, en las casas de las colonias Evolución, Metropolitana tercera sección, Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada comenzaron las tareas de desinfección.
Humberto Braulio Rodríguez, vecino de la Evolución, narró que en su hogar la cisterna de agua potable se contaminó con residuos del drenaje y tres habitaciones siguen anegadas.
La mayoría de los habitantes perdió sala, estufa, muebles, lavadora y refrigerador. Humberto apenas había comprado su frigorífico, el cual colocó sobre tabiques; espera que se seque y ver si aún funciona.
Las brigadas de apoyo extrajeron el agua sucia de la cisterna, pero la emergencia continúa, porque los drenajes de la calle y su vivienda siguen llenos. “Nunca nos había pasado algo así y si llueve ahorita nos vamos a inundar otra vez”, comentó .'
La avenida Pantitlán sigue cerrada
La avenida Pantitlán, entre los bulevares Sor Juana Inés de la Cruz y Vicente Villada, ayer seguía cerrada; en las 19 manzanas de este tramo, el más afectado, ya no hay agua, sólo basura y lodo.
Lo mismo se observó en otras zonas, donde la gente sacó sus pertenencias echadas a perder y las entregó al servicio de basura, el cual se reactivó.
En tanto, las intensas lluvias ocasionaron un deslave en el poblado de Mojoritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, donde cuatro integrantes de una familia lograron salir de su vivienda tras caerles encima piedras y lodo. A uno de ellos lo llevaron al hospital.
En La Yesca, demarcación serrana, dos jóvenes quedaron atrapados arriba del techo de su camioneta después de intentar cruzar un arroyo; pobladores los rescataron. Mientras, un derrumbe en la localidad de Ruiz dejó incomunicada la zona Del Nayar.
En Jalisco, los aguaceros causaron estragos en al menos 40 viviendas en Chapala, Poncitlán y Ocotlán reportó la Unidad Estatal de Protección Civil. Añadió que en la costa hubo deslaves en la carretera federal 80, en su tramo de la Curva La Calera.
En Morelos, el desbordamiento de un río que pasa por una barranca llenó de agua unas 22 casas de Ixtlilco el Chico, en Tepalcingo, pues el tirante alcanzó casi dos metros de altura. Los moradores alcanzaron a salir de sus domicilios y no hay pérdidas humanas que lamentar, sólo daños materiales, declaró el alcalde Alfredo Sánchez.
En Sinaloa, autoridades cancelaron las actividades en todos los niveles educativos en Escuinapa y Mazatlán ante el pronóstico de intensas lluvias ayer y hoy.
(René Ramón, Myriam Navarro, Javier Santos, Irene Sánchez y Rubicela Morelos )