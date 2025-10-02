▲ Un elemento de protección civil ayuda a recuperar mobiliario de casas afectadas por un deslave en el poblado de Ixtlilco el Chico, municipio de Tepalcingo, Morelos. Foto La Jornada

De los corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 29

Las labores de limpieza y desinfección comenzaron en la zona más inundada del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, luego de que ayer en la madrugada personal de los tres niveles de gobierno logró desazolvar las aguas negras en su totalidad. Además comenzó con la entrega de apoyos de 8 mil pesos por inmueble dañado.

Cada propietario recibió una tarjeta con el monto citado para limpieza, la cual es parte de uno de varios estímulos que anunció el gobierno federal.

El acto lo encabezó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien informó que es la primera vez que se realiza el censo y de inmediato se entrega la ayuda.“Ayer iniciamos la inscripción y hoy seguimos, pues la presidenta (Claudia Sheinbaum) nos urgió a hacerlo.

Los primeros 3 mil de 8 mil damnificados acudieron al estadio de futbol profesional Neza 86, para recibir los 8 mil pesos destinados al aseo de las viviendas estropeadas.

La funcionaria federal precisó que posteriormente se darán a conocer las otras ayudas para cada una de las familias afectadas por la tormenta.

Ayer por lo pronto, en las casas de las colonias Evolución, Metropolitana tercera sección, Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada comenzaron las tareas de desinfección.

Humberto Braulio Rodríguez, vecino de la Evolución, narró que en su hogar la cisterna de agua potable se contaminó con residuos del drenaje y tres habitaciones siguen anegadas.

La mayoría de los habitantes perdió sala, estufa, muebles, lavadora y refrigerador. Humberto apenas había comprado su frigorífico, el cual colocó sobre tabiques; espera que se seque y ver si aún funciona.

Las brigadas de apoyo extrajeron el agua sucia de la cisterna, pero la emergencia continúa, porque los drenajes de la calle y su vivienda siguen llenos. “Nunca nos había pasado algo así y si llueve ahorita nos vamos a inundar otra vez”, comentó .'