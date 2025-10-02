Andrea Becerril, Georgina Saldierna y la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 28

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, indicó que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que ella señaló ayer, en su conferencia matutina, que sus propiedades habrían sido adquiridas mediante lavado de dinero y supuestos actos de corrupción.

En su cuenta de X, Alito publicó un largo mensaje en el cual adelantó que su denuncia se interpondrá “en México y a nivel internacional”, porque “en un claro acto de abuso de poder. ‘Usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama’”.

De acuerdo con el senador priísta, “jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”.

Luego de enfilar sus críticas también al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, consideró que los señalamientos de la mandataria significan “una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder”.