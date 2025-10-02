Jueves 2 de octubre de 2025, p. 28
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, indicó que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que ella señaló ayer, en su conferencia matutina, que sus propiedades habrían sido adquiridas mediante lavado de dinero y supuestos actos de corrupción.
En su cuenta de X, Alito publicó un largo mensaje en el cual adelantó que su denuncia se interpondrá “en México y a nivel internacional”, porque “en un claro acto de abuso de poder. ‘Usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama’”.
De acuerdo con el senador priísta, “jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”.
Luego de enfilar sus críticas también al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, consideró que los señalamientos de la mandataria significan “una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder”.
Por separado, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, consideró una “venganza política” las acciones emprendidas contra Moreno Cárdenas, tras la aprobación en Campeche de una reforma que permite la expropiación de bienes.
Sostuvo que Alito va a defender las propiedades que le quieren expropiar. “No van a poder llevarlo a la cárcel porque tiene la razón jurídica. Ya les ganó todo, todas estas acusaciones que hoy obvio reviven en un término mediático, ni siquiera jurídico, en la mañanera, él ya les ganó absolutamente todo”.
Por su parte, Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, calificó la medida como un “piloto” de lo que considera un régimen autoritario instaurado por Morena en Campeche.
“Ahí se ha visto la censura con los medios, y todo tipo de persecución política; esta es una muestra de los excesos de Layda (Sansores), la gobernadora de Campeche”, dijo.