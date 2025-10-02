Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 9

Londres. El actor londinense Gary Oldman, conocido por sus interpretaciones del mago Sirius Black, el primer ministro Winston Churchill, el vampiro Drácula y el músico Sid Vicious, es desde ayer Caballero del Imperio Británico (KBE).

La personalidad del cine anglosajón fue condecorado a los 67 años con esta distinción la víspera, por el rey Carlos III de Inglaterra, en una ceremonia en el Castillo de Windsor, informó el medio digital The Independent.

Sir Gary Oldman recibió el título de caballero en reconocimiento a su extensa carrera marcada por una notable versatilidad, detalló la publicación.

La condecoración fue otorgada en el marco de los Honores del Cumpleaños del Rey y durante el encuentro el príncipe William, heredero al trono británico, bromeó con Oldman sobre su personaje de agente del MI5 Jack Lamb, en la serie Slow Horses (2022).