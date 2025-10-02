▲ Escenas de la obra de Marcos Ana que se presenta hoy y el fin de semana en el Foro Contigo América. Foto cortesía de la producción

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 9

“Si Miguel Hernández viviera hoy, estaría manifestándose contra el genocidio de Gaza”, afirmaron en España hace unos días seguidores del poeta antifranquista, que fue homanejeado perennemente por la pluma de Marcos Ana con Sino sangriento, obra poética musical tributo a la memoria y obra del bardo.

La puesta, que se repone hoy y el fin de semana en el Foro Contigo América, fue concebida y escrita usando papeles de cigarro para las anotaciones por Marcos Ana durante su encarcelamiento en la prisión de Burgos en 1960 en plena dictadura de Francisco Franco.

Cuenta su autor que las prisiones de la dictadura eran “cepos enclavijados sobre el hombre, sombríos cuévanos sometidos a la tensión constante de las inspecciones, las requisas, los cacheos inesperados. Ello es verdad. Se nos controla hasta la respiración y el sueño. Cada día crece el nivel de las aguas oscuras que nos cercan y buscan el ahogo de nuestra palabra”.

No obstante, en estas condiciones, celebraron su homenaje a Miguel Hernández, quien fue un militante de la causa republicana afiliado al Partido Comunista.

Marcos Ana mencionaba que en Burgos, una de las actividades que realizaban era la edición de un boletín semanal, y ellos mismos se fabricaban la tinta, y se reunían para leerlo. Se trataba de todo en un ambiente cultural que se llevaba a cabo clandestinamente. Los internos consiguieron que en la prisión no se enteraran de actividades tan “peligrosas” como leer, y todo esto, gracias a la complicidad y la fuerza del grupo.

Pero lograron realizar una obra de teatro organizada por Marcos Ana, en homenaje a la muerte del compañero Miguel Hernández. Una puesta de escena con ensayos, con libreto, con vestuario, con público, y de manera secreta. Ninguno de los guardas de seguridad de la prisión se enteró de que una noche del 1960, en el penal tuvo lugar la representación de Sino sangriento, con la actuación de algunos presos políticos.

Desde entonces, el texto se ha representado en diversas adaptaciones y producciones, siendo la más reciente en México, bajo la dirección de Modesto López y la asistencia de Mario Ficachi.