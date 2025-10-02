Espectáculos
En defensa de la Primera Enmienda de EU
▲ La actriz Jane Fonda y cientos de celebridades de Hollywood relanzaron el comité para defender la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. La iniciativa tiene la finalidad de advertir que la Casa Blanca trabaja “otra vez en una campaña coordinada para silenciar las críticas”. En la imagen, Fonda en la Semana de la Moda de París 2025.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 8
