Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 8

Málaga. La actriz británica Jodie Turner-Smith, estrella de la cinta Tron: Ares, defendió la importancia de que la Inteligencia Artificial (IA) esté “centrada en los humanos frente a corporaciones que siempre buscarán reducir gastos”.

La película se estrenará el 10 de octubre y también participa el actor Jared Leto, quien interpreta a “la IA más avanzada de toda la humanidad”, tal y como anuncia el trailer. La cinta promete grandes persecuciones y peleas tanto en la red como en el mundo real.

“Creo que el trabajo humano es muy importante. Aunque las corporaciones obviamente siempre buscarán reducir sus gastos, es importante que sigamos manteniendo esta tecnología centrada en el ser humano”, señaló.