Espectáculos
Ver día anteriorJueves 2 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/02. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/La tecnología se tendrá que centrar en las personas, señala Jodie Turner-Smith/
A nterior
S iguiente
 
La tecnología se tendrá que centrar en las personas, señala Jodie Turner-Smith
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 8

Málaga. La actriz británica Jodie Turner-Smith, estrella de la cinta Tron: Ares, defendió la importancia de que la Inteligencia Artificial (IA) esté “centrada en los humanos frente a corporaciones que siempre buscarán reducir gastos”.

La película se estrenará el 10 de octubre y también participa el actor Jared Leto, quien interpreta a “la IA más avanzada de toda la humanidad”, tal y como anuncia el trailer. La cinta promete grandes persecuciones y peleas tanto en la red como en el mundo real.

“Creo que el trabajo humano es muy importante. Aunque las corporaciones obviamente siempre buscarán reducir sus gastos, es importante que sigamos manteniendo esta tecnología centrada en el ser humano”, señaló.

Respecto al impacto personal de la IA, habló de la propiedad intelectual y recordó cómo la producción del filme se detuvo un tiempo por las huelgas de los guionistas y los actores. “Estamos teniendo una gran conversación sobre cómo regular el uso de la IA para crear las cosas que hacemos”.

Finalmente, señaló que la IA es “la suma de todas las propiedades intelectuales humanas. ¿Cómo regulamos esto? No tengo la respuesta, pero creo que es muy importante que reflexionemos al respecto”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto