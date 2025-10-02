Jueves 2 de octubre de 2025, p. 8
Málaga. La actriz británica Jodie Turner-Smith, estrella de la cinta Tron: Ares, defendió la importancia de que la Inteligencia Artificial (IA) esté “centrada en los humanos frente a corporaciones que siempre buscarán reducir gastos”.
La película se estrenará el 10 de octubre y también participa el actor Jared Leto, quien interpreta a “la IA más avanzada de toda la humanidad”, tal y como anuncia el trailer. La cinta promete grandes persecuciones y peleas tanto en la red como en el mundo real.
“Creo que el trabajo humano es muy importante. Aunque las corporaciones obviamente siempre buscarán reducir sus gastos, es importante que sigamos manteniendo esta tecnología centrada en el ser humano”, señaló.
Respecto al impacto personal de la IA, habló de la propiedad intelectual y recordó cómo la producción del filme se detuvo un tiempo por las huelgas de los guionistas y los actores. “Estamos teniendo una gran conversación sobre cómo regular el uso de la IA para crear las cosas que hacemos”.
Finalmente, señaló que la IA es “la suma de todas las propiedades intelectuales humanas. ¿Cómo regulamos esto? No tengo la respuesta, pero creo que es muy importante que reflexionemos al respecto”.