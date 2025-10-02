Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 8

Nueva Delhi. Las estrellas de BollywoodAbhishek Bachchan y su esposa Aishwarya Rai Bachchan pidieron a un juez que elimine y prohíba la creación de videos de Inteligencia Artificial (IA) que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual.

También quieren que se ordene a Google que disponga de salvaguardias para garantizar que esos videos de YouTube subidos de todos modos no entrenen a otras plataformas de IA, según muestran los documentos legales revisados por Reuters.

Los actores sostienen que la política de contenidos y formación de terceros de YouTube es preocupante, ya que permite a los usuarios dar su consentimiento para compartir un video creado por ellos para entrenar modelos de IA competidores, con el riesgo de una mayor proliferación de contenidos engañosos en línea, según las demandas de Abhishek y Aishwarya.