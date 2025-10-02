Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 7

Ama de casa es una nueva serie del Canal 14 “sobre esas mujeres que dan todo por su familia y construyen sociedad”, afirma en entrevista con La Jornada su productora Carmen Huete, quien lo estrena este sábado dentro de la nueva programación de la emisora del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), que también suelta al aire la su segunda temporada de otra serie dura pero esperanzadora que, a decir de ella, la ha marcado: Cartas para la libertad, en la que diversas internas en penales cuentan su historia mediante testimonios directos y la lectura de cartas en las que reflexionan sobre su vida.

Invisibilizadas

El primer programa mencionado cuenta con 12 entregas y transcurre en la cocina de Manuela, personaje ficticio que en cada episodio recibe a una persona real para cocinar una receta, pero sobre todo, para hablar sobre los problemas de la vida cotidiana, reivindicando la cocina, las tareas de cuidados, los muchos roles de las mujeres y la conversación íntima con asuntos de importancia social. Dicen la abuelas que en ese lugar se dan las conversaciones más profundas.

En entrevista, la productora comparte que el origen se dio tras una charla con Sandra Ortega, directora del canal y Ana Álvarez Velasco, directora de contenidos del mismo programa. Recordaron aquella frase malograda de un actor que, tras la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, declaró con desdén, que ‘seríamos gobernados por una ama de casa’, y se inspiraron. “Hablamos sobre lo invisibilizadas que están. Rememoramos la respuesta magistral de Sheinbaum de que una mujer puede ser ‘presidenta, mamá, abuela, y ama a de casa, y con orgullo’, que, por cierto, nos pone en el lugar que ahora estamos muchas: aunque trabajemos o seamos solteras, la mayoría somos amas de casa, porque llevamos labores de cuidados del hogar además de nuestras actividades profesionales”, manifiesta.

Carmen comparte que se juntaron tres elementos: “hablar de éstas, hacer ficción y seguir escuchando testimonios. Surgió un formato con la mezcla de los tres. El personaje de ficción tiene una casa, un esposo y dos hijos, y cada semana invita a una persona a cocinar. Mientras lo hacen tienen una conversación. Al principio y al final es la ficción porque vemos a Manuela en alguna situación de vida cotidiana. Se habla de temas como feminicidios, migración, hasta de una guardiana de la Santa Muerte, de un stripper y de un amo de casa (Alberto)”.

Comenta que “son entrevistas atípicas. Se pierde la noción de que hay cámaras porque estamos en la cocina de verdad”. Confiesa que se aventuró sin saber cocinar pero “mis invitados me fueron enseñando”.

Entrevistas atípicas

En la serie podremos ver, por ejemplo, a Diana Luz, activista oaxaqueña quien hablará de las luchas cotidianas de las madres autónomas. Ka, sexóloga que comentará sobre cómo educar a las y los jóvenes con información clara. A Alberto, quien revelará sobre su elección de ser amo de casa y ejercer su paternidad desde los cuidados. También estarán Tania, fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero, quien narra el proceso de acompañar a su hijo trans. Maggie, fisicoculturista, entrenadora y repostera. O Norma Andrade, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien comparte cómo sacó adelante a sus nietos y cómo fue que convirtió el dolor del feminicidio de su hija en Ciudad Juárez.