Pemex controló derrame en sonda de Campeche
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 23

Petróleos Mexicanos controló un derrame de agua con petróleo, grasas y otros hidrocarburos que se registró el 28 de septiembre en una de sus instalaciones en la sonda de Campeche. En una tarjeta informativa, la petrolera estatal indicó que después de tres días tomó control del escurrimiento de aguas oleosas en un poro localizado en un ducto secundario de la plataforma E-Ku-A. Subrayó que no se reportaron lesionados y las actividades en la instalación se desarrollan de manera normal.

